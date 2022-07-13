全國客家文化夏令營 楊長鎮勉學員推廣客語傳承

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）第33屆全國客家文化夏令營今天在苗栗登場，客委會主委楊長鎮出席開營典禮表示，學員透過生活化的課程可增進對客家文化的認識，並盼多說客語，讓客家語言文化永續傳承。

客家委員會為推廣客家文化，增進民眾對客家民俗、語言的認知，結合馨築文化基金會共同籌辦第33屆全國客家文化夏令營，今天在苗栗三義西湖渡假村展開3天2夜的營隊活動，客委會主委楊長鎮出席開營典禮。

楊長鎮致詞時表示，客委會每5年舉辦客語人口基礎調查，每次調查客家人口都有成長，但說客語的比例卻持續下降，原因在於家中講客語的長輩逐年減少；以往觀念，客語是在家庭教，然而在家所講的客語有一定範圍，當一個語言能使用的場合越來越少，即使在家裡會講，年輕族群也無法在其他地方使用。

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他指出，客語若能成為學校的教學語言，在現代生活、公共領域用於討論事情、結交朋友甚至聯繫感情，讓客語成為生活中常用語言，才能持續傳承下去，客委會將持續推動「客語結合十二年國教校訂課程」計畫，希望未來客庄地區學校，在本土語言課程中的客語比率可以符合當地客家人口的比例。

客家文化夏令營分為親子營、文化研習營2大營隊，分別規劃唸謠、槌染DIY、桌遊益智、客語正音、客家故事賞析、八音與北管欣賞等課程，楊長鎮期勉學員在活動過程中，增進對客家文化的認識，並且多說客語，共同攜手推廣、傳承客家語言文化。（編輯：李錫璋）1110713