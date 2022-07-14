搭機前免附PCR首日實施情形 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北14日電）國內COVID-19疫情降溫，指揮中心日前宣布，今天起台灣民眾、持有居留證者及轉機者入境前可免附PCR檢驗證明。指揮中心發言人莊人祥下午2時將開記者會說明疫情及實施情況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，昨天新增2萬9849例本土個案，預期本週單日數將維持3萬例以下，確診個案增133例中重症（中症87例、重症46例），其中49人死亡，創下5月25日以來新低。

國際間Omicron BA.4、BA.5亞型變種病毒疫情卻持續處於升溫趨勢，是否為台灣帶來另一波大流行，備受矚目。

莊人祥分析，台灣民眾近半年剛打第3劑疫苗，加上國內剛經歷一波Omicron BA.2疫情，預估BA.4、BA.5要到8月以後才可能釀成另一波流行。

根據指揮中心統計，今年1月至7月12日，本土輕症、無症狀個案累計408萬3407例、占99.55%，中症累計1萬349例、占0.25%，重症累計8108例、占0.2%，其中死亡累計6976人。（編輯：管中維）1110714