台灣芒果前進日本 2500名師生午餐嚐鮮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北14日電）為宣傳台灣芒果，農委會農糧署表示，今天已供應台灣芒果給日本笠間市6所學校作為營養午餐水果，駐日代表謝長廷也到校園與學生共進午餐，約2500名師生得以嚐鮮。

農糧署今天發布新聞稿指出，台灣芒果品種多樣化，包括愛文、金煌、玉文、西施及凱特等品種，主要種植在南部地區，果園多位於山坡地，排水良好，日照充足，日夜溫差大，生產出來的芒果果肉結實、香氣濃郁，加上農民導入芒果安全管理體系，並通過產銷履歷驗證，生產的芒果品質安全有保障。

農糧署說，為了讓台灣水果扎根日本市場，今天也供應台灣產銷履歷驗證優質安全的芒果給日本笠間市6所學校作為營養午餐水果，並由謝長廷赴笠間市立稻田中學與學生共進午餐，估計有2500名師生得以品嚐台灣產銷履歷優質安全的芒果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農糧署也提到，芒果在日本是價格相對較高的水果，一般人對於芒果削切相當陌生，為了教導日本消費者正確食用芒果，也與日本笠間台灣辦事處合作拍攝芒果食用削切方式影片，以提供日本消費者參用。

根據統計，台灣輸日芒果出口量從民國105年431公噸，逐年提高至去年的869公噸，成長102%，而今年截7月11日也已外銷日本472公噸，日本已經成為台灣芒果第2大出口國家。（編輯：方沛清）1110714