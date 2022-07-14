更多編輯台推薦新聞：
詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖
科技

詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀 一覽距地球7600光年宇宙懸崖

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

斯里蘭卡破產供電停擺生活大亂 數據圖表解析經濟崩潰背後原因

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

整理包》安倍晉三靈車最後巡禮 眾人含淚獻花道別

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台積電上調今年成長目標 法說會重點一次看
首頁 / 生活

因應颱風季 台水備妥476台發電機維持供水穩定

2022/7/14 18:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北14日電）邁入颱風季，台水公司今天表示，為避免因停電導致場站供水設施停擺，已設置476台發電機，並簽訂緊急租用發電機開口契約，如此一來，即使停電也能不停水，全力維持全台供水穩定。

台水公司今天發布新聞稿表示，時序正值夏天炎熱型態，台水在汛期前針對轄管供水區域，已完成防災整備暨特別檢驗高達5396項次數，對於檢驗結果異常需改善事項均已完成改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台水指出，因應汛期來到，全台各地須防範突然豪雨及颱風可能造成的原水高濁度問題，或供水設施損壞而導致停水事件，因此台水已於今年5月底前完成所有區處、共13場次緊急應變演練，以熟稔各類災害應變作業。

另外，為避免因停電導致場站供水設施停擺，台水已於全台各地重要廠內設置476台發電機，並簽訂緊急租用發電機開口契約，達成即使停電也能不停水的最高服務目標，盡力維持全台供水穩定。（編輯：林淑媛）1110714

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族