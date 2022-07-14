因應颱風季 台水備妥476台發電機維持供水穩定

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（中央社記者曾智怡台北14日電）邁入颱風季，台水公司今天表示，為避免因停電導致場站供水設施停擺，已設置476台發電機，並簽訂緊急租用發電機開口契約，如此一來，即使停電也能不停水，全力維持全台供水穩定。

台水公司今天發布新聞稿表示，時序正值夏天炎熱型態，台水在汛期前針對轄管供水區域，已完成防災整備暨特別檢驗高達5396項次數，對於檢驗結果異常需改善事項均已完成改善。

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台水指出，因應汛期來到，全台各地須防範突然豪雨及颱風可能造成的原水高濁度問題，或供水設施損壞而導致停水事件，因此台水已於今年5月底前完成所有區處、共13場次緊急應變演練，以熟稔各類災害應變作業。

另外，為避免因停電導致場站供水設施停擺，台水已於全台各地重要廠內設置476台發電機，並簽訂緊急租用發電機開口契約，達成即使停電也能不停水的最高服務目標，盡力維持全台供水穩定。（編輯：林淑媛）1110714