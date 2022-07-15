鼓勵打疫苗 健保TOCC查詢系統增列接種紀錄

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北15日電）指揮中心今天公布，健保TOCC查詢系統增列「個案COVID-19疫苗接種紀錄」，醫事人員可快速辨識民眾接種紀錄，包含各劑別接種日期和廠牌，但不包含境外接種資料。

接種疫苗是預防重症、死亡重要關鍵。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍持續，且國際Omicron新型變異株繼續發生，對社區造成威脅。

莊人祥說，為幫助醫事人員快速辨識就診病患是否已完整接種COVID-19疫苗，鼓勵未完整接種民眾儘速接種，並提供民眾後續接種建議或安排接種事宜，健保TOCC查詢系統提示視窗中，增列民眾於境內接種COVID-19疫苗紀錄。

莊人祥表示，顯示紀錄包含各劑別的接種日期及疫苗廠牌，但不包含民眾於境外接種COVID-19疫苗資料。

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指揮中心發布新聞稿表示，民眾可至「COVID-19疫苗接種院所」（https://reurl.cc/7eW0AQ）網頁，運用各地方政府衛生局提供的「COVID-19疫苗接種院所資訊」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，或參考各縣市衛生局網頁彙整的合約醫療院所接種資訊，挑選方便的接種地點就近接種。

據統計，截至目前為止，COVID-19 疫苗累計接種5878萬2349人次。接種人口涵蓋率第1劑91.46%、第2劑 85.4%、基礎加強劑接種率0.84%、追加劑接種率 70.82%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約 93.87%）。（編輯：管中維）1110715