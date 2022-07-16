交換生、修課2個月以上華語生 開放專案入境

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（中央社記者陳至中台北16日電）教育部今天宣布111學年度大專校院境外生專案入境，新增2類對象，包括海內外學校簽約招收的交換生，以及將修課2個月以上的華語生。入境須居家檢疫3天、自主防疫4天。

教育部7月啟動111學年度大專校院境外生專案入境作業，日前已開放境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生等類別入境。今天發出新聞稿，新增2類對象，包括「依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收之外國交換學生（外籍生）」與「研習華語2個月（含）以上之學生（外籍生、港澳生）」。

教育部指出，交換生可於8月1日起入境，華語生則因暑假有暑假修課需求，於7月15日起即可入境。按照目前「3+4」入境防疫規範，須居家檢疫3天加上自主防疫4天。

教育部指出，境外生檢疫場所，必須在國內合格的防疫旅館，或經地方衛生單位核可的學校檢疫宿舍。如果學校安排有困難、床位不足，可請教育部協調集中檢疫所提供床位。

教育部表示，會在中央流行疫情指揮中心的防疫規定下，持續配合國內大專校院國際招生及交流需求，滾動修正境外生入境專案。（編輯：張芷瑄）1110716