教部推暑期接待活動 媒合境外生與台灣家庭交流

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（中央社記者許秩維台北17日電）為營造境外學生友善交流環境，教育部推「暑期接待」活動，歡迎有興趣的台灣接待家庭和境外生報名參加，希望境外生藉由與接待家庭互動，多面向認識台灣文化。

教育部今天發布新聞稿指出，「友善台灣－境外學生接待家庭專案計畫」於今年6月至9月間推動，境外生可提出日期、地區等相關資訊，再與接待家庭媒合，藉此鼓勵境外生與接待家庭互動，多面向認識台灣文化，度過充實的暑假。

為了讓境外學生對接待家庭計畫有進一步了解，教育部已於6月辦理線上說明會，說明接待家庭計畫的宗旨、申請方式及流程，並安排曾參與的境外生分享經驗；接待家庭計畫預計下半年再舉辦3場文化體驗活動，媒合接待家庭與境外學生交流。

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日前受邀在線上說明會分享的成功大學越南學生阮氏青春（Xuan Thi Thanh Nguyen）表示，接待家庭很熱情，時常傳訊息關心，邀請一同吃飯、出遊、過節，讓自己在台灣學習的日子一點也不孤單，即便沒有血緣關係，雙方也像是家人一般。

教育部提到，為營造境外生在台友善學習環境，自民國99年起推動接待家庭計畫，至今已培訓超過4794戶接待家庭，媒合106個國家或地區的7008名境外生與3807戶接待家庭交流，期盼更多台灣家庭加入接待境外生的行列，在多元文化、語言的互動中認識彼此。（編輯：管中維）1110717