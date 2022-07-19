國際化學奧林匹亞競賽 台生獲4金國際排名第1

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北19日電）2022年國際化學奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣學生共獲得4金，金牌數國際排名第1；個人排名則以建國中學學生陳品羲排名第18，表現最佳。

教育部今天發布新聞稿指出，2022年國際化學奧林匹亞競賽由中國舉辦，共有83個國家（地區）參賽，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，改為線上賽，各國代表隊伍在各自國內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及安排監督人員。

台灣代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、冬令選拔營、複選、決選營等4階段，從1742名學生中，選出4名代表參賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部表示，國際化學奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣學生共獲得4金，總金牌數國際排名第1；4名獲金牌學生分別為建國中學學生陳品羲、台中一中學生陳楷鈞、新竹科學園區實驗高中學生趙訢閎、嘉義高中學生劉耀璘，其中以陳品羲個人排名第18，表現最佳。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲金、銀、銅牌獎者，可依獲獎別保送或推薦大學院校；另於競賽獲金牌、銀牌、銅牌者，分別可獲教育部頒發新台幣20萬元、10萬元、5萬元獎學金。（編輯：張雅淨）1110719