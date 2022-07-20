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逐桌敬酒遭罰3000元 鄭文燦：該罰就罰

2022/7/20 10:13（7/20 11:42 更新）
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桃園市長鄭文燦（左2）因選舉活動逐桌敬酒，被桃園市衛生局開罰新台幣3000元。他20日主持市政會議時表示，這項防疫規範其實不包括民宅，但考慮到高標準、該罰就罰，未來會改在台上象徵性的敬酒。中央社記者葉臻攝 111年7月20日
桃園市長鄭文燦（左2）因選舉活動逐桌敬酒，被桃園市衛生局開罰新台幣3000元。他20日主持市政會議時表示，這項防疫規範其實不包括民宅，但考慮到高標準、該罰就罰，未來會改在台上象徵性的敬酒。中央社記者葉臻攝 111年7月20日
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（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園市長鄭文燦因為選舉活動逐桌敬酒，被桃園市衛生局開罰新台幣3000元。他今天表示，這項防疫規範其實不包括民宅，但考慮到高標準、該罰就罰，未來會改在台上象徵性的敬酒。

桃園市議員參選人凌濤昨天指出，鄭文燦和桃園市政府勞動局長吳宏國，帶著民進黨桃園市長參選人林智堅在宴席上逐桌敬酒，違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，桃園市政府衛生局昨晚證實，將對3人依法各罰3000元。

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鄭文燦今天上午主持市政會議時表示，針對選舉活動逐桌敬酒的問題，原本中央流行疫情指揮中心的規範是在餐廳不得逐桌敬酒，在民宅的規範事實上是沒有的，不過考慮到高標準，所以昨天請衛生局依照高標準來裁罰3000元，「等於鄭文燦罰鄭文燦」。

鄭文燦表示，餐廳的敬酒目前還沒有開放，不能逐桌敬酒，所以如果有辦活動，就請在台上象徵性的敬酒，民宅雖然沒規範，但是基於高標準的考量、該罰就罰，這也是讓大家知道，現在防疫規範雖然逐漸解封，但是有些規範還在，「我們就必須要遵守」。（編輯：張芷瑄）1110720

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