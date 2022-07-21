國旅補助亂象 觀光局呼籲業者勿違法

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（中央社記者余曉涵台北21日電）悠遊國旅補助上路，卻有旅宿業者趁機漲價、宣稱補助名額已用完等情事。交通部觀光局今天表示，已請縣市政府不定期就業者旅宿房價進行查察，呼籲業者應守法。

悠遊國旅補助上路，自由行部分已經預訂超過10萬間房，但卻出現訂房亂象，包含有旅宿業者在民眾說要用補助後立刻漲價，也有民宿宣稱有補助配額已經用完等情事。

對此，交通部觀光局今天發布新聞稿表示，活動開跑前即已多次向參加「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」旅宿業者宣導，勿因參與活動而調高房價，並請縣市政府不定期就業者房價進行蒐集查察，以維護旅客權益。

觀光局說，針對參與悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動旅宿業者，活動要點及Q＆A中規定，並於相關場合屢次強調，業者應注意將住宿房價資訊充分揭露，勿因補助而調高房價。

觀光局說，業者參與悠遊國旅住宿活動優惠折抵是否可與業者自辦優惠方案合併使用，業者也應主動公開資訊供旅客知悉，以避免引起旅客誤會而衍生消費糾紛。

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如果民眾發現業者確有哄抬旅宿房價情形，觀光局指出，可檢具事證向各地方政府檢舉該旅宿業者，地方政府如查證屬實，將終止該業者參與的權利及取消其補助資格，如有消費爭議，亦可洽各地方政府的消保單位查處。

觀光局呼籲，旅宿業經營依市場供需考量，而有淡旺季價格差異，但不得因國旅補助即抬高價格，參與悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動旅宿業者均應自律，以免影響業者形象。（編輯：陳政偉）1110721