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中油雙機制吸收國際漲幅 汽柴油下週估降2角及1角

2022/7/22 11:42
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（中央社記者曾智怡台北22日電）因美國總統拜登未能取得主要產油國沙烏地阿拉伯增產承諾，且加拿大輸美油管受損、降載運行，國際油價再次攀高；不過，中油持續啟動油價平穩雙機制，預估25日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格各調降新台幣0.2、0.1元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.3元、95無鉛汽油每公升30.8元、98無鉛汽油每公升32.8元、超級柴油每公升27.1元。

根據中油浮動油價公式，累算至7月21日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶106.39美元，較上週102.34美元上漲4.05美元；新台幣兌美元匯率為29.901元，較上週29.881元貶值0.02元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲5.3元，柴油調漲6.8元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估25日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格各調降0.2、0.1元。（編輯：趙蔚蘭）1110722

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