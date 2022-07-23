花蓮連日高溫 知卡宣綠森林親水公園湧戲水人潮

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）花蓮連續3天氣溫突破攝氏40度，花蓮知卡宣綠森林親水公園上午湧入近2000名遊客入園消暑，家長們自備帳篷、遮陽傘及扇子等防曬用品，縣府也準備室內體驗活動，避開豔陽。

花蓮知卡宣綠森林親水公園暑期限定戲水設施，有滑水道、造浪池等大型水上遊樂設施。花蓮縣政府農業處長陳淑雯今天接受中央社記者採訪指出，暑假期間平日入園人數約2000人、假日最多可超過4000人。

陳淑雯指出，花蓮連日創高溫，確實有感受到入園人數增多，除了游泳圈等戲水裝備，防曬裝備也不能少，園區內樹蔭多，有足夠的遮陽處，很多遊客入園就待一整天，也會自備帳篷休息，睡飽後繼續玩。

陳淑雯指出，縣府獲中央經費補助增設5處共融遊樂設施，將園區部分倉庫改建，提供音樂世界、體能區、種子圖書館等場館，暑假期間安排超過30場免費體驗活動。

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來自台北的王姓遊客帶著兒子來戲水，他分享，去年也有來過，聽說今年有新增設施特別再訪，孩子玩得開心，家長也放心，且收費合理，非常適合帶孩子來放電。

知卡宣綠森林親水公園每天上午9時至下午5時開放，中午12時至下午1時30分戲水區休息，每週一固定休園。今年首度對外收費，一般遊客入園門票新台幣50元，免費入園資格包含花蓮縣民、12歲以下或身高不滿150公分、65歲以上長者及持有低收入戶、身心障礙證明者及陪同者。（編輯：黃世雅）1110723

花蓮連續3天氣溫突破攝氏40度，花蓮知卡宣綠森林親水公園上午湧入近2000名遊客入園消暑。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年7月23日

花蓮連日高溫，花蓮知卡宣綠森林親水公園23日湧入人潮，戲水設施受到遊客喜愛。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年7月23日