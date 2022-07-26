更多編輯台推薦新聞：
圖輯／海軍海巡首次聯合操演 實彈射擊震懾敵目標
政治

圖輯／海軍海巡首次聯合操演 實彈射擊震懾敵目標

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中小學8月底開學 潘文忠：不會要求須打幾劑疫苗

2022/7/26 18:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中高雄26日電）中小學將於8月底開學，教育部長潘文忠今天重申，不會規定師生一定要打滿幾劑COVID-19疫苗才能到校，「如果身體評估不適合，絕對不要勉強。」

教育部今天在高雄市舉辦全國教育局處長會議，潘文忠會後接受媒體聯訪，被問及中小學8月底開學相關防疫措施和停課標準，會不會強制要求師生須打滿幾劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗才能到校上課。

對此，潘文忠重申，政策是鼓勵接種疫苗，畢竟對整體防疫有正面效果，學校會提供疫苗資訊，讓家長充分瞭解後，評估自己的孩子是否適合接種。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

潘文忠強調，如果身體不適合打疫苗，絕對不會勉強接種，教育部也呼籲各縣市、學校，避免有更嚴格的疫苗規定。

潘文忠指出，目前距離開學大概還有約1個月的時間，教育部會和中央流行疫情指揮中心緊密聯繫，評估國際和國內疫情狀況。目前台灣防疫的大方向，仍希望逐步回歸正常生活，但相關防疫物資仍會整備，例如送到各校的快篩試劑，會比過往更充裕。（編輯：張雅淨）1110726

潘文忠
教育局處長會議睽違2年開實體 潘文忠謝縣市防疫 學校午餐石斑魚入菜 潘文忠：不是為去化食材
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族