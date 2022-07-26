中小學8月底開學 潘文忠：不會要求須打幾劑疫苗

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（中央社記者陳至中高雄26日電）中小學將於8月底開學，教育部長潘文忠今天重申，不會規定師生一定要打滿幾劑COVID-19疫苗才能到校，「如果身體評估不適合，絕對不要勉強。」

教育部今天在高雄市舉辦全國教育局處長會議，潘文忠會後接受媒體聯訪，被問及中小學8月底開學相關防疫措施和停課標準，會不會強制要求師生須打滿幾劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗才能到校上課。

對此，潘文忠重申，政策是鼓勵接種疫苗，畢竟對整體防疫有正面效果，學校會提供疫苗資訊，讓家長充分瞭解後，評估自己的孩子是否適合接種。

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潘文忠強調，如果身體不適合打疫苗，絕對不會勉強接種，教育部也呼籲各縣市、學校，避免有更嚴格的疫苗規定。

潘文忠指出，目前距離開學大概還有約1個月的時間，教育部會和中央流行疫情指揮中心緊密聯繫，評估國際和國內疫情狀況。目前台灣防疫的大方向，仍希望逐步回歸正常生活，但相關防疫物資仍會整備，例如送到各校的快篩試劑，會比過往更充裕。（編輯：張雅淨）1110726