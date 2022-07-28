桃機防疫巴士8月起免費搭乘 並新增雙北路線

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桃園國際機場公司28日表示，8月1日起桃機防疫巴士免費開放入境旅客搭乘，在每天尖峰時段採固定每小時發車，並在滿載時機動加開班次，同時也新增雙北路線，歡迎旅客搭配親友自駕使用。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年7月28日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場28日電）桃園國際機場公司今天表示，配合中央流行疫情指揮中心放寬入境名額及開放親友接送措施，除增加防疫車隊數量，8月1日起，桃機的防疫巴士將開放免費搭乘並新增雙北路線。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，桃機陸續擴充疏運相關能量，其中防疫車隊數量從7月13日陸續增加至965輛，提升服務量能為每天7401人次，讓桃機防疫車隊數量已超過台北、新北及桃園防疫車隊數量總和。

桃機公司表示，另外，從8月1日開始，桃園國際機場防疫巴士免費開放入境旅客搭乘，在每天的尖峰時段，上午7時至8時、下午4時30分至8時30分，固定每小時發車，並在滿載時機動加開班次。

配合邊境漸趨開放，桃機公司指出，原本行駛台中以南的防疫巴士新增雙北路線，其中台北線停靠台北市新生公園、雙北線停靠新北市立三重體育館，歡迎旅客搭配親友自駕使用。

桃機公司表示，將持續依據指揮中心與交通部指示，辦理機場相關防疫作為，並視疫情滾動調整防疫措施。（編輯：張銘坤）1110728