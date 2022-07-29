雇主未替勞工加保 110年開罰4150萬元

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）雇主替勞工投保勞、就保，應依投保薪資分級表確實替勞工投保，勞保局統計，去年共查核到3693件雇主未替勞工投保的違規案件，總計開罰新台幣4150萬元。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞工保險局納保組組長黃錦儀會中指出，勞保局每年主動查核應投保單位的投保狀況，去年一共查核到3693件雇主違規案例，總計開罰4150萬元；至於雇主沒有誠實申報的部分，也有查核到2563件，總計開罰7628萬元。

黃錦儀指出，為了便利雇主替勞工投保勞、就保或者是勞工職業災害保險，雇主申請成立線上投保單位，只要投保單位持有單位憑證及負責人自然人憑證，就可到「e化服務系統」辦理憑證註冊。

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黃錦儀表示，只要接續完成授權經辦人指派作業後，經辦人持個人自然人憑證，就可透過e化服務系統申報員工的勞（就、職）保加保、退保、投保薪資調整及投保資料查詢等作業，申報成功後第3個工作天也可查詢投保資料，都較傳統紙本申報更快速。

黃錦儀說，為了讓更多投保單位認識勞保局e化服務系統的便利服務，並協助不熟悉網路操作的單位了解申辦步驟，勞保局將持續辦理「勞保網路申辦承保作業說明會」，8月9日起至10月20日期間會在北、中、南、東共計辦理28場次說明會，有意願參加者可以自即日起至勞保局網站登記報名。（編輯：管中維）1110729