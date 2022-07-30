電價調漲催動百貨家電買氣 炎夏推升雙位數成長

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（中央社記者曾智怡台北30日電）連日高溫，百貨家電商機大爆發，業者均表示，冷氣、風扇、空氣清淨機、氣泡水機等業績，皆較去年同期呈兩位數成長。遠百分析，除天熱之外，電價調整推升民眾節電意識，是催動家電買氣關鍵之一。

極端高溫籠罩，全台變成「烤蕃薯」，新光三越、遠百、遠東SOGO均表示，家電業績對比去年同期皆有兩位數成長。新光三越分析，冷氣、風扇、空氣清淨機等是涼夏家電主力；氣泡水機也受惠6月新機上市和7月氣溫因素，業績同樣達到兩位數成長。

據遠東SOGO觀察，氣泡水含碳酸，且可添加各式風味，讓不愛喝水的消費者也能接受，新款上市直接帶動整體業績較去年飆升6成。

遠百指出，除天氣熱、防疫因素讓家電銷售表現良好，電價調整也推升民眾節電意識，理解儘管省電家電單價較高，但長期平均費用較省，進而催動選購變頻冷氣、省電冰箱意願。政府7月1日起平均電價調升8.4%，以調漲用電大戶為主，住宅用戶僅用電千度以上才會受到影響。

受惠酷暑商機，遠東SOGO表示，超市的生菜和啤酒業績也成長2成，生菜之所以獲得青睞，是因天氣炎熱，民眾會自行採購回家做簡易沙拉料理的緣故。另外，自7月1日起自備環保杯可折抵新台幣5元，帶動冷水瓶熱銷，業績一樣成長2成。

除涼感商機大爆發，適逢暑假，逛百貨人潮激增，各家百貨檔期促銷齊發，帶動名品、高單價商品業績狂飆；加上出遊潮大增，運動休閒商品銷售表現也十分亮眼。

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Global Mall表示，7月至今人潮較上月同期增加近30%，業績、客單價較上月同期成長超過20%；於此同時，餐飲業績持續攀升，又接近父親節，許多家庭紛紛提前聚餐，訂席用餐人數落在6至10人。

百貨主管表示，隨著民眾對疫情恐懼程度減小，「在家吹冷氣也許要花錢，到百貨用餐可享受舒適環境」；不同於購物可線上進行，百貨要吸引人潮前來，需增加餐廳、電影院等休閒娛樂比例，近年各百貨女裝樓層改成餐飲例子不在少數，餐飲占全館營收已達2至3成，占比料將持續攀升。（編輯：潘羿菁）1110730