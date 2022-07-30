想婚嗎？高市推獨家限定結婚書約禮盒秒殺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市青年局邀請設計師李君慈打造限量結婚書約禮盒，並邀請網紅情侶檔「眾量級CROWD」搶先體驗。不過目前因預約登記人數已達100組，預約提早截止。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄30日電）高雄市「台灣設計設計台灣」火熱展開，青年局力邀LADYBUG創辦人、設計師李君慈推出獨家限定結婚書約禮盒。反應熱烈已全數預約額滿，100組立即秒殺！

2022台灣文博會即將在高雄登場，高雄市政府青年局推出一系列青年設計力改造計畫，其中包括力邀李君慈合作推出「台灣設計設計台灣」期間獨家限定結婚書約禮盒。這項活動線上登記截止日原訂10月23日截止，雖然距截止日還有近3個月，但由於預約登記人數已達100組，已提早截止預約。

青年局長張以理今天表示，現在年輕人有較高自我意識，喜歡客製化與獨一無二，自己與設計圈的朋友結婚時也都親自設計書約，打造專屬無二的儀式感。

限定禮盒一開始設定僅開放8月4日七夕情人節進行結婚登記並索取，但收到大量民眾私訊敲碗開放時間，考量新人都有自己理想的結婚登記日期，除了七夕情人節，包含黃道吉日、生辰八字等都是台灣珍貴的文化傳統，在求新求變的設計中同時又含納傳統的婚嫁文化是很難得特質，都充分展現在這次的特別企劃中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李君慈表示，結了婚有可能會是下地獄或上天堂，但至少在「登記的這一刻是可愛、夢幻的」。整份婚約書盒除了帶入生活中實用的小禮與療癒可愛祝福，婚約書透過字體、編排、重新安排閱讀性，設計改變以往分類版本的刻意，可以一盒接納多元婚姻。

禮盒上包括有去除性別的使用符號、脫離傳統禮品上如「早生貴子」等諧音祝福背後的女性壓力，純粹表達「未來你將融入了我的生活，我也將融入了你的生活。」（編輯：孫承武）1110730