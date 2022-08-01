運安會3週年 賴清德期許仿醫療建立評鑑制度

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）國家運輸安全調查委員會今天舉行3週年回顧與展望研討會，副總統賴清德致詞時期許運安會除了被動調查外，應主動預防，可仿醫療建立評鑑制度，確保重大事故不再發生。

賴副總統說，運安會成立於重大災難中，運輸安全沒有假期也沒有時間表，運安會同仁的努力，國人看在眼裡都很感激，他也期勉運安會同仁不忘初衷，運安會存在的目的是避免重大運輸事故再發生，責任任重道遠。

賴副總統也提到，運安會不是究責單位，藉由每次事故調查累積經驗，以預防重於治療的立場，經由事故得到的經驗，要求事業單位的安全機制制度化，危機處理的行政作業標準化，但他認為運安會更應化被動為主動。

賴副總統以醫療體系每年都要對醫療機構評鑑為例，未達標準不能領取健保給付，就是要確保醫療品質，希望運安會除被動調查累積經驗，也可思考是否可以主動，像醫療的做法，有計劃去評鑑。

賴副總統說，每一次陸海空事故，任何程度的傷亡都是令人悲哀的事，運安會可從預防重於治療的角度，化被動為主動，盡所能確保重大事故不再發生。

運安會主任委員楊宏智隨後接受媒體聯訪表示，運安會的職責是調查，不是監督舉發或究責，而是與政府站在一起，提升台灣的運輸安全。

楊宏智說，賴副總統是看到他的簡報有感而發，想法和他一樣，運輸安全應做到事先預防，運安會有如救護車，無法看到有人要掉下懸崖而不救，這也必須借重各營運與監理單位，大家在同樣的立場為安全把關，不過評鑑制度要經過詳細規劃。

楊宏智也說，內政部次長陳宗彥已表達願與運安會合作，希望相關評鑑能先在公路及空勤總隊啟動，最近會開始討論，之後再看看是否其他領域也可比照。

1998年2月發生華航大園空難，政府於同年5月25日，成立飛航安全調查委員會；2018年10月21日發生台鐵普悠瑪翻車事故，2019年8月1日飛安會轉型為運安會，調查範圍從航空擴及鐵道、公路及水路。（編輯：陳政偉）1110801