台大學生會迎新傳單僅台、英語 網上呈現其他語言

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北2日電）台大學生會近期發給新生的紙本傳單，會長的話只有台語、英語文字兩個版本，引起網路論戰。學生會在臉書專頁呈現華語、客語，會長孫語謙也解釋，是增加語言版本，沒有減少。

大學在暑假期間陸續展開迎新活動，台大學生會依往例發給新生迎新傳單，但「會長的話」紙本只有台語和英語文字版，讓許多人抱怨看不懂。一名網友張貼詢問後得到的學生會幹部回應，指99%台灣人是文盲，只能用中國和英美殖民者的語言溝通，更引發網路論戰。

紙本傳單上雖然只有台語、英語文字，不過台大學生會臉書（Facebook）專頁上，有呈現「會長的話」中文（華語）與客語版本。部分網友則希望再呈現台羅拼音的原住民語版本。

台大學生會長孫語謙在個人臉書上解釋，當初參選會長時，登記的姓名拼音就是客語拼音，也在政見提出，會努力在各種活動中增加本土語言的使用。這次紙本傳單中，介紹各部門的段落仍然是使用華語，「會長的話」則是作為會長身分的個人發言，新生如因是台語文字而選擇不看，不會有太大的損失。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

孫語謙臉書指出，網上也能找到華語版本，沒有刻意排擠誰，她是增加不同語言版本，而沒有減少。孫語謙希望本土語言「至少能先被看到」，如果把華、台語文字放在一起，就沒有多少人會看台語文，不希望本土語言只能作為補充性的存在。

台大校方目前並未對此事件有正式回應，但據熟悉學校事務人士表示，這份傳單每年都是由學生會自行找廠商合作印製，較無校方色彩。（編輯：陳政偉）1110802