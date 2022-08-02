全國技能競賽青少年組完賽 許銘春頒發獎牌

（中央社記者郝雪卿台中2日電）第52屆全國技能競賽青少年組完成競賽，勞動部長許銘春今天在頒獎典禮中表示，參賽選手堅持到比賽最後一刻，完成最後賽事，很不容易，從賽程中的學習及經驗對將來有幫助。

勞動部主辦第52屆全國技能競賽，7月31日到8月7日在勞動部勞動力發展署中彰投分署台中訓練場等地登場，其中青少年組12職類139名選手已於昨天完成競賽，許銘春今天下午頒發獎牌給12職類得獎者，也頒發獎座感謝贊助廠商支持競賽活動。

許銘春在會中致詞指出，昨天她在比賽現場見到有選手退出比賽，也有比賽位置是空的，連報到都沒有來，所以選手堅持到最後一刻，非常不容易，不管成績如何，能挑戰自己，已經是一件非常不簡單的事情，她相信在過程中，得到的很多學習及經驗，對將來有很大的幫助。

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許銘春也在會中宣布，日前爭取到2025年第3屆亞洲賽主辦權，這是繼1993年在台北舉辦第32屆國際技能競賽後，相隔30年再次取得國際技能賽事主辦權，顯示台灣技能教育及推廣受到肯定，對國內選手也是一大福音，屆時可以跟各國選手切磋。

金牌得主中，今年即將升高一的林宇澤，在花藝創作賽中顯得「萬紅叢中一點綠」，出身花藝家庭的林宇澤說，從小陪著媽媽去採辦花材，開始對這個行業產生興趣，每次創作前都會拍一些盆栽傳給同學，同學們也會提供他意見，成為他創作的泉源，很開心在比賽中脫穎而出。（編輯：郭諭儒）1110802