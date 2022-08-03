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吳德榮：南台灣留意大雷雨 5日起天氣晴朗炎熱

2022/8/3 08:25（8/3 08:45 更新）
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氣象專家吳德榮表示，3日及4日兩天南台灣留意大雷雨及劇烈天氣。圖為2日台北市古亭街頭民眾撐傘快步過馬路。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮表示，3日及4日兩天南台灣留意大雷雨及劇烈天氣。圖為2日台北市古亭街頭民眾撐傘快步過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象專家吳德榮表示，今明兩天南台灣留意大雷雨及劇烈天氣；5日起天氣晴朗炎熱，但7至9日可能受熱帶擾動外圍水氣影響，東南部、恆春半島易有雨；熱帶擾動發展仍待觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天受偏南風影響，大氣不穩定，迎風面南台灣有對流發展，並逐漸擴展至其他地區，應持續注意大雷雨及劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等，午後發生的機會較高；白天最高溫回升至攝氏35度左右。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，5至9日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨；其中7至9日東南部及恆春半島因熱帶擾動外圍的水氣，降雨漸趨明顯。

吳德榮進一步說明，最新歐洲模式模擬顯示，7日起南海又有季風環流逐漸成形，有利熱帶擾動在其右側發展，並順著環流9日移至廣東海面。美、加模式亦有類似模擬，但為末期模擬，是否對台灣有間接影響、程度又如何，應持續觀察。（編輯：張雅淨）1110803

吳德榮
吳德榮：午後防較大雨勢 週末熱帶擾動發展待觀察 吳德榮：1日起連4天防大雷雨 5日天氣好轉
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