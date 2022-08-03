輝瑞嬰幼兒疫苗最快何時開打 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）指揮中心預估，本土疫情低點數週後，BA.5病例可能攀升，疫情即將再起，疫苗接種作業持續，輝瑞嬰幼兒疫苗最快何時開打受關注，指揮官王必勝今天下午將開記者會說明調查狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天新增2萬3302例本土病例，病例較上週同期略減，預計將維持下降或持平趨勢，兒童重症新增2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症病例，都在加護病房治療中，MIS-C累計76例。

國內疫情緩降，但近日陸續出現零星的Omicron BA.5社區感染病例，中央流行疫情指揮中心分析，近期本土疫情還是呈現下降趨勢，但下降幅度不大，有可能出現單日比前一週同期略增的情形，據國外經驗，當疫情到了低點，幾週後BA.5疫情就可能攀升。

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為防範本土疫情危害孩子健康，嬰幼兒COVID-19疫苗持續接種，6個月至4歲輝瑞嬰幼兒疫苗已完成簽約，採購190萬劑，將盡快安排衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，以及聯繫廠商進貨。輝瑞嬰幼兒疫苗何時開打，將是今天下午記者會關注焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至8月1日，本土輕症、無症狀個案累計454萬8682例、占99.54%，中症累計1萬1685例、占0.25%，重症累計9454例、占0.21%，其中死亡累計8141人。（編輯：張雅淨）1110803