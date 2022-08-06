東海大學與以色列學術交流 綠色企業打頭陣

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（中央社記者賴素芬特拉維夫6日專電）以色列海法大學與東海合作，以「綠色企業」為主題的暑期先鋒班已於4日下午結業，參與交流的老師和學生們對此次的績效十分滿意，雙方期望明年持續進一步發展合作。

在東海大學傑出校友黃齊元奔走下，海法大學（University of Haifa）和東海大學2020年簽約成為姊妹校，並成立以兩校名稱合成命名的「東海聯盟」（TungHai Alliance）。今年在海法大學開啟的暑期創新學術專修班（Summer Innovation Academic Program）是兩校首次的教育交流。

由東海企管系周瑛琪與吳祉芸兩位教授率領年齡介於20多歲到逾60歲的23名背景多元的專修班學生參與，除了已在各自職場經驗豐富的EMBA學生和MBA碩士班生，另有包括政治、資工、會計、環工、東南亞語系等不同科系的大學生。

這次以「綠色企業」（Green Entrepreneurship）及其永續性為主題的專修課程，由海法大學的英巴爾 （Kobi Inbar）教授負責主導與東海合作，學生暱稱他為Kobi老師，在踏入學術教學界前，英巴爾擁有多年豐富的創業、管理、研發和商業經驗。

Kobi老師受訪時說明專修課程靈活地融合三個教學模式：課堂學習、企業導覽和個案研究。

在課堂教學方面，除了他的商業課程，Kobi老師也邀請以色列企業界主管親臨課堂講解他們研發和經營模式，尤其是來自國家水務公司 Mekorot 和凱撒利亞 （Caesarea）醫療器械公司IceCure 的總裁（CEO） 給與客座講座。Kobi老師說他們都是自願的，也很高興能和東海學生見面和分享經驗。

配合課程學生們參訪從事水和廢水處理業務的Fluence 和 AqWise公司，這是由相同的兩位企業家一起創立，為類似的目的開發了不同的技術的兩家公司。另外學生也參訪BreezoMeter公司，這是一家結合大數據和機器學習技術，實時監測全球空氣品質的人工智能公司。

其中，讓學生印象深刻的是參訪國際知名的AqWise公司設於史多亞姆集體農場公社（Kibbutz Sdot Yam）的水淨化處理設施，有效地將集體農場內灌溉香蕉田多餘的水收集，利用特殊粒子將水質淨化，淨化後的水可再重複利用。AqWise這套系統透過不同模式銷往全球多個國家。

這些實地參訪和企業主管的親身分享經驗，讓東海學生體驗各個創業層面，學生們表示受益良多。

除了導覽教學，學生們也參訪耶路撒冷的猶太聖地西牆（Western Wall）和基督教最神聖的聖墓教堂（the Holy Sepulchre），以及位於海法被列為世界文化遺產的巴哈伊教花園（ Baha＇i Garden），讓他們體驗以色列的多元宗教環境背景。

受訪時多數學生都表示，來之前對以色列的認知不多，印象中是有加薩走廊衝突、常有戰爭，但是透過這次經驗，發覺以色列對維護安全方面做得很嚴謹，讓學生相對地有安全感。

參與這次專修班的「國際崇她社中分社」前任社長宋慧玲對以色列的正面觀察是：「這是一個四面環敵、天然地理環境不是很好的國家，但能努力研發各種科技維持自己國家需求，另人佩服。」至於有關負面的觀察，多數學生的反應是以色列的物價有些昂貴，並有空污問題。

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被問到如果時間允許的話，他們希望還能有哪些經驗時，有幾位同學希望有機會學希伯來文、有些想看看其他新創科技、比如說潮汐發電，也有位同學想去逛傳統市場，可以跟台灣市場做比較。

海法與東海兩校對今年暑假的先鋒課程模式都深感滿意，雙方都期望能繼續努力，擴展交流。Kobi老師表示希望明年課程能延伸到「永續發展目標」（SDG） 或「社會企業」（Social Entrepreneurship）方面的學習。（編輯：高照芬）1110806