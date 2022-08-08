台北可見懸日 峨眉街、忠孝西路接力出現

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據氣象局懸日預報，這週傍晚台北市有懸日景象；從7日到12日先後於峨眉街、忠孝西路等地區出現。圖為台北懸日街景。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北8日電）據氣象局懸日預報，這週傍晚台北市有懸日景象；從7日到12日先後於峨眉街、忠孝西路等地區出現，若在無雲遮情形下即可觀賞；並提醒民眾久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。

根據中央氣象局2022懸日預報，今明兩天在台北市峨眉街（西寧南路以西）路段出現懸日，時間為今天傍晚6時03分至6時23分、明天傍晚6時06分至6時26分。

若是錯過這兩天也沒關係，根據氣象局資料，10日起至12日在北市忠孝東西路（新生高架以西）路段，一連3天也會出現懸日。預估時間分別是10日傍晚5時58分至6時18分、11日傍晚6時01分至6時21分、12日傍晚6時03分至6時23分。

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氣象局指出，夕陽逐日約較晚2至3分鐘運行到達街道的中心，其仰角也較前一天稍低；在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象；夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。

氣象局提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時，更要特別注意交通秩序的維持及自身的交通安全。（編輯：陳政偉）1110808