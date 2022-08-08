台灣美食展閉幕 盼112年迎接外國旅客

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（中央社記者余曉涵台北8日電）一年一度的台灣美食展今天閉幕，觀光局副局長林信任在閉幕典禮致詞時表示，希望明年就可以迎接外國旅客。台灣觀光協會初步規劃，明年將不收門票，要讓旅客體驗台灣美食。

一連4天的台灣美食展今天閉幕，主辦單位台灣觀光協會統計，4天總共進場7萬4155人次，有超過200名廚師與職人參與，超過60場廚藝秀、近90場講座、100場DIY活動。

下午舉行閉幕典禮，交通部觀光局副局長林信任致詞時表示，根據調查，韓國旅客搜尋台灣旅遊的關鍵字是美食餐廳，顯示有很多人是用舌頭去旅行，且美食也是推廣觀光的元素，希望明年美食展要規劃如何歡迎國際旅客來共同參與。

台灣觀光協會長葉菊蘭表示，台灣美食展是最有味道的展覽，充滿各種不同香氣，今年更成就了盛大的節慶辦桌，未來將持續精進，將台灣美食展的熱鬧與感動帶向全世界。

台灣觀光協會秘書長簡余晏則透露，明年美食展希望可以規劃米其林展區，也會評估不收門票的可能性，希望讓更多旅客可以逛展，看到台灣的美食。（編輯：郭諭儒）1110808