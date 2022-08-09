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中元檔期量販超市聯手宮廟 全聯代客普渡銷量增近倍

2022/8/9 17:09
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（中央社記者曾智怡台北9日電）中元節即將到來，量販超市進入中元檔期最後衝刺期，截至目前業績均達雙位數成長；其中，COVID-19疫情讓「代客普渡」漸成顯學，全聯代客普渡銷量更較去年同期成長近1倍。

全聯指出，去年中元檔期業績破百億，成長力道最強勁品類為飲料、罐頭、麵製品、休閒食品等乾貨；今年食品、用品、生鮮等中元商品，不論線上、線下都祭出破盤價，開檔至今業績已較去年同期成長10%。

疫情改變民眾習慣，「代客普渡」逐漸興盛，全聯今年整合線上、線下，推出「宮廟代客普渡」與「普度箱預購」兩種專案，一次集結5大宮廟，品項數擴增至6款，包含首度開賣的「旗山天后宮普度拜拜箱」與「鎮瀾宮寵物普度澎湃組」等，目前代客普渡銷量對比去年開賣同期成長近1倍。

愛買表示，今年宮廟贊普較去年熱烈，愛買白沙屯媽祖贊普平安箱銷售超過6000箱，顯示民眾除了在家祭祀外，更願意選擇遠距幫拜贊普儀式來祈求闔家平安，在疫情之下，多出一個安全且方便的祈福管道。

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愛買指出，隨著民眾普遍恢復中元祭祀習慣，大型宮廟正加緊籌備儀式，整體檔期業績成長約1成，大型宮廟普渡業績成長3成以上。

家樂福表示，去年疫情嚴峻，許多宮廟與企業社團停辦或縮減普渡規模、避免群聚；今年疫情趨緩，觀察各宮廟與機關團體均恢復大型普渡，家樂福B2B企業銷售團隊自5月開始接單，8月底前有50多場代客擺桌服務，預估宮廟普渡業績成長2成。（編輯：楊凱翔）1110809

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