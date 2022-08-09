肯定高粱在台灣種植 陳吉仲：邁向3000公頃目標

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農委會主委陳吉仲（左）9日下午前往拜會金門縣長楊鎮浯（右），雙方就農業水資源、有機農業、高粱在台契作等議題進行討論。中央社記者黃慧敏攝 111年8月9日

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（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）行政院農業委員會主委陳吉仲今天拜會金門縣長楊鎮浯，感謝縣府、金酒公司及各縣市農會與中央努力，使得今年首期作完成600多公頃的高粱種植，朝3年3000公頃目標前進。

陳吉仲下午率所轄農糧署、漁業署、農業金融局、畜產試驗所、水產試驗所、種苗改良繁殖場、輔導處等中央單位主管到金門，視察農業發展概況，並拜會楊鎮浯，雙方就農業水資源、有機農業、高粱在台契作等議題進行討論。

陳吉仲表示，感謝金門縣政府登高一呼，提出台灣農民高粱契作構想；他說，在金酒及各縣市農會與中央政府努力下，使得今年的第1期作，完成600多公頃的高粱種植，2期作可望種植面積超過400公頃，將達成預設的1000公頃目標，持續朝3年3000公頃目標前進。

陳吉仲表示，農委會持續透過獎勵，強化農民種植意願，讓「在地高粱、在地生產」，提高農民收入，也有效節省水資源，增加糧食自給率，共同創造國產高粱的生產價值。

此外，陳吉仲說，幾年前牛結節疹疫情爆發時，中央與金門合作，不但迅速控制疫情，而且可以到世界動物衛生組織分享防疫成果，深獲其他國家認同；非洲豬瘟和秋行軍蟲等動植物疫情方面，中央與金門也都建立了合作防疫典範。

會談中，楊鎮浯感謝中央對金門的協助，尤其前2年金門面臨50年來最嚴重的旱災，農委會協助農業天然災害現金救助及低利貸款，並請專家到金門把脈，持續改進金門的農灌系統，提升在地蔬果產量。

這次陳吉仲在金行程，除了前往各農業試驗單位瞭解現況外，並於農試所手作教室辦理農民座談，了解實際需求，並請相關單位給予實質支持。（編輯：郭諭儒）1110809