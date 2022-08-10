環團聲明核二廠應如期除役 加速室內乾貯設施啟用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北10日電）環評大會今天下午將審查核二廠除役環評案。多組環團發布聯合5點聲明，強調核二廠應如期除役，並希望室內乾式貯存設施盡快啟用，還給北海岸居民一個沒有核安風險的土地。

行政院環境保護署今天下午將召開環境影響評估審查委員會第425次會議，審查「核能二廠除役計畫環境影響評估報告書初稿」。由北海岸反核行動聯盟、環境法律人協會、綠色公民行動聯盟、台灣蠻野心足生態協會、地球公民基金會等今天發布5點共同聲明。

聲明指出，首先，核能二廠沒有延役條件，應如期除役。廠址鄰近山腳活動斷層、大屯火山及基隆火山，下方有岩漿庫，建廠階段核島區曾挖到硫磺湧泉，先天環境條件不佳；營運階段，曾發生反應爐錨定螺栓斷裂、爐心側板出現裂紋、燃料匣彎曲、控制棒插入困難等問題，2號機更曾發生發電機避雷器爆炸事件，後天設備老舊，也是不該冒險延役的理由。

第二，經濟部及台電必須提出地方面對核電除役的配套措施。政府也應面對數十年來核電廠帶給社區的傷痕，核電廠除役應將乾淨的土地還給人民，有關土地的再開發利用，應和在地民眾諮詢，並尊重地方意見。

第三，台電核後端處應提出除役安全與除役執行專業的回應。核電廠從發電運轉走向停機拆廠，工作任務並不相同，在拆除過程中亦有造成輻射外洩的風險，並產生大量核廢料，與一般建物的拆除過程全然不同；核能一廠除役期間曾經發生黑道綁標、砍傷包商事件，核二廠除役絕不能夠重蹈覆轍。

第四，應儘速啟用核二廠室內乾式貯存設施。呼籲台電應直接興建二期室內乾式貯存設施，儘速開啟行政招標流程，及早開始興建，為核二廠高階核廢料長久以來的困境進行解套。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

最後，核電廠走向實質除役，政府應儘速完成核廢料管理的法規制度。高階核廢料迄今未見最終處置場的選址條例與配套措施，台電及原能會雖提出中期集中式暫時貯存設施的替代方案，但這項替代方案僅有初步規劃；呼籲政府應及早、盡快完成核廢料管理法的修法制度，並且完善選址法規，以便讓地方居民早日擺脫核電與核廢料的陰影。

根據資料，核能二廠1號機已於去年7月1日，因用過燃料池爆滿，提前停機，並於同年12月27日運轉執照到期；2號機也將於民國112年3月14日運轉執照到期。今年1月24日本案經環評初審通過，並於今天在環評大會中審查。（編輯：張雅淨）1110810