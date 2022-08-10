痰止膠囊外殼溶解不順影響藥效 回收11萬顆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北10日電）食藥署今天公布，友華生技所產袪痰處方用藥「痰止膠囊」在進行持續性安定性試驗時，發現溶離度結果不符合規格，膠囊外殼無法順利溶解將影響藥效，將於9月1日前回收11萬顆。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新藥品回收警訊，友華生技醫藥股份有限公司所生產的「痰止膠囊300毫克 Ectrin Capsules 300mg」進行持續性安定性試驗時，發現溶離度結果不符合規格，即起回收下架。

食藥署藥品組科長洪國登接受媒體聯訪表示，痰止膠囊主成分為ERDOSTEINE，主要用於袪痰，雖然是處方用藥，但查詢健保資料庫，過去幾年都沒有申報使用量。

洪國登說，正常口服藥進入身體後，膠囊外殼會慢慢溶解，釋出一定劑量的藥品，但廠商在進行安定性試驗時，發現批號E071002無法順利溶解，將會影響藥效，業者自行評估後，決定回收下架11萬顆。

洪國登說，廠商應於9月1日前完成回收作業，並同時繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，否則可依藥事法處以新台幣20萬以上、500萬以下罰鍰。（編輯：張雅淨）1110810