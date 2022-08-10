睽違2年半 台灣7月人口轉為正成長

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（中央社記者陳俊華台北10日電）內政部今天公布最新人口統計資料，截至7月人口總數為2319萬64人，自然增加為負7265人、社會增加1萬1051人，整體較6月增加3786人，是109年2月起人口負成長後，轉為正成長。

內政部今天公布民國111年7月戶口統計資料，截至今年7月底，人口總數為2319萬64人，與110年7月比較減少28萬569人，與6月比較則增加3786人。

據內政部統計，7月出生數為1萬950人，折合年粗出生率為千分之5.56，較110年7月減少859人，較6月增加7人；死亡數為1萬8215人，折合年粗死亡率為千分之9.25，較110年7月增加2692人，較6月減少2818人。

內政部指出，7月遷入人口數為10萬1555人，較110年7月增加2萬1887人，較6月增加1萬5687人；遷出人口數為9萬504人，較110年7月減少2326人，較6月增加4826人，淨遷入人口數為1萬1051人。

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出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣7月人口自然增加為負7265人；如果以指遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」，7月則為1萬1051人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口增加3786人。

另外，7月結婚對數合計9327對，其中不同性別9122對，相同性別205對，折合年粗結婚率為千分之4.74；離婚對數為4476對，其中不同性別4426對，相同性別50對，折合年粗離婚率為千分之2.27。（編輯：林興盟）1110810