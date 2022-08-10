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居家檢疫首日失聯 北市府急尋松山區王紫嵐

2022/8/10 19:19
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（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北市政府民政局今天公布COVID-19居家檢疫者失聯名單，一名住在松山區的40歲女性王紫嵐在居家檢疫首日失聯，多次電訪未接聽，警政系統也協尋未果，公布姓名請民眾協尋。

台北市民政局晚間發布新聞稿表示，本國籍40歲女性王紫嵐昨天下午自菲律賓馬尼拉入境，今天為居家檢疫第1天，但她入境填的手機號碼經里幹事電訪多次未接聽，區公所會同警政單位至檢疫地址、戶籍地松山區自宅現場訪視也沒人應門，經警政系統協尋也未果。

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民政局指出，為維護公眾健康權益，依據傳染病防治法第58條及嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心規定，公布失聯者姓名，若民眾尋獲請立即撥打防疫專線（02）23753782與防疫機關聯繫。

民政局提醒，民眾應依COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家檢疫通知書規定，誠實填寫並配合檢疫，若有拒絕、規避妨礙、填寫不實、擅離或違反規定者，將依傳染病防治法及衛福部規定予以處罰。（編輯：戴光育）1110810

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