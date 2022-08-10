桶柑果醬製成桶柑酥熱銷 新技術可望運用茂谷柑

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）加工有助產銷調節，桃園區農改場今天發表運用機器削皮後相對低溫煮成的果醬，由新屋區農會再運用推出桶柑酥禮盒，上千盒售罄，未來將嘗試運用於受中國暫停輸入影響的茂谷柑。

農委會桃園區農業改良場今天召開「桶柑仙草加工應用新技術─打破原料季節限定及操作便利」記者會，發布以上資訊。

桃園區農改場場長郭坤峯指出，農曆過年送禮用的桶柑又稱年柑，每年11月到隔年2月產出，國人愛吃生鮮，多在當季購買食用，為了提高加工果的附加價值並增加農民收益，運用桃園區農改場自行研發的機械削皮，可簡化加工過程的人力，再將桶柑果皮、果肉煮成餡料，提供糕餅製作使用。

桃園區農改場作物改良課助理研究員何昱圻說，傳統熬煮餡料需沸騰，她則用攝氏85度相對低溫煮成餡料，以利保存營養、香氣；餡料可用於製作各式糕餅，且經桃園市新屋區農會開發出新產品桶柑酥禮盒，上千盒已售罄。

與會的農委會農糧署北區分署副分署長林美華說，製作果醬式的餡料加工要含有果皮，也就是說有橘子色的部位，才會有香氣，且果肉甜中帶酸，風味才好。

她說明，桶柑全台栽種3000公頃，其中2000公頃在新竹以北，年產量約5萬公噸，充分供應國內需求為主，沒有外銷，其中加工運用占不到1成，大多是鮮果食用，新竹縣的農團會自行將產量的一部分做禮盒銷售，一部分透過直銷售出。

郭坤峯說，桶柑製成餡料運用範圍會更廣，收益也會比作為格外品來得好，目前技術運用顯示到位，水果酥熱銷顯示研究成果已落地。

媒體聯訪時，郭坤峯被問到1、2月採收的茂谷柑，也在中國暫停出口的新增品項上，能否運用相同技術加工。他說，會嘗試運用到茂谷柑。林美華說，不同的柑橘作物含水度不同，外形、果皮也不同，所以需再做實測。

根據農委會統計資料顯示，民國110年茂谷柑栽種面積1960公頃，產量3萬6847公噸，年產值新台幣14億6171萬元；出口量584公噸、出口值2689.9萬元，出口量的4成2、約243公噸銷往中國，相關出口值為907.8萬元。

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另外，桃園區農改場還發表運用自行育成的仙草新品種「桃園3號—仙豐」，以乾燥粉碎初級加工方式製成仙草粉末，除可用於餅乾、蛋糕製作上，同時也開發出創新產品，用沸騰的水沖泡，就能喝熱騰騰的仙草，冷卻後就是仙草果凍，不需長時間熬煮。

桃園區農改場新埔工作站站長暨副研究員龔財立說，「桃園3號—仙豐」株型半直立，方便機械採收，且兼具1號品種的凝膠特性，並有2號品種的香氣，再加入澱粉，就能有果凍的特性，且未經熬煮呈青綠色澤。（編輯：張芷瑄）1110810