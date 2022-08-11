離岸風電違反環評 近5年開罰5筆約362萬元

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（中央社記者張雄風台北11日電）離岸風電開發如火如荼，環保署統計，目前通過環評審查的離岸風電開發案共計24案，近5年已開罰5筆，總金額約新台幣362.5萬元，以鯨豚觀察未落實、施工前未通報為主因。

根據行政院環境保護署資料，目前通過環評審查的離岸風電開發案共計24案，其中已取得經濟部能源局核配的有14案，營運中2案、施工中9案；能源局規劃於114年前陸續完工。

環保署統計，針對離岸風電違反環評承諾部分，自105年至110年已開出5張罰單，總計約362.5萬元。環保署督察總隊科長凃邑靜表示，開罰原因包含施工前未通報、鯨豚觀察船未依規定監測等。

凃邑靜指出，各個通過環評的離岸風電風場，都會與環保署督察單位建立Line群組，提醒開發單位應備資料、有任何施作都要通報。如前述鯨豚觀察船未依規定辦理，就是在比對船隻自動識別系統（AIS）與通報有出入，進而開罰。

凃邑靜指出，離岸風電歷經示範計畫、第2階段潛力場址到現在第3階段區塊開發，其實一直都有在滾動檢討、優化監督機制，包含水下噪音、海上監測等，透過部會合作機制，與能源局、海保署等機關持續強化環評監督。

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凃邑靜舉例，就噪音部分，水下噪音項目自環評過程中提出水下噪音閾值及環境檢驗所續訂出水下噪音測量方法後，參考德國相關規定調整水下噪音管制方式加嚴管制標準，將「閾值」加嚴為「管制值」，以更加有效進行管制。

另外，為減少夜間打樁噪音，凃邑靜指出，現已規範遠岸風機在太陽下山前1小時、近岸風機則是2小時前，若未啟動打樁作業則不能打新樁；之前也曾有業者在傍晚通報將派船出海作業，被即時阻止的情況。（編輯：管中維）1110811