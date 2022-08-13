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外送員作業樣態多元化 職安署修法擴大保護

2022/8/13 15:26
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（中央社記者吳欣紜台北13日電）台灣外送產業日漸興盛，如今也有許多生鮮、雜貨等依賴外送員運送，勞動部近日修正相關法規，讓過去規範的外送指引、業者須保保險等，都不只限於食品外送員。

勞動部今天發布新聞稿指出，近日已經修正發布「職業安全衛生設施規則」，因應外送平台業者運送商品逐漸多元，將擴大保護外送作業樣態，以保障工作者安全及健康。

勞動部職安署職業安全組長朱文勇告訴中央社記者，外送員過去多以外送食品為主要內容，但由於外送平台業者近來運送商品已逐漸多元化，已經擴及生鮮及雜貨等物品且不侷限於食品，因此這次修正「職業安全衛生設施規則」法規內中文字，擴大保護外送作業樣態。

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朱文勇也提到，法規修正後，勞動部過去曾發布的食品外送作業安全衛生指引等，包含規範食品外送平台業者必須進行事前危害告知、有合理派單機制、加保第3人責任險等相關規定也不只適用於食品外送員，而是所有外送員的雇主都適用，提醒雇主注意。

另外，為了防止高空工作車人為操作不當造成的職業災害，朱文勇也提到，將要求雇主有高空工作車作業需求時，必須雇用經訓練合格的作業人員，考量訓練量能，這項規定將緩衝至民國113年1月1日施行，讓事業單位有充足時間派員接受訓練，以確保操作人員的作業安全。（編輯：陳政偉）1110813

朱文勇
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