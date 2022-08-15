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宏碁旗下安圖斯攜手輔大 建立AI校園雲平台

2022/8/15 14:04
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（中央社記者吳家豪台北15日電）電腦品牌廠宏碁子公司安圖斯科技開發人工智慧（AI）校園雲平台解決方案，今天宣布已導入輔仁大學理工學院，推動人工智慧相關應用與資料科學分析課程。

宏碁發布新聞稿指出，首批導入的安圖斯Altos aiWorks人工智慧運算解決方案建立AI校園雲平台，提供師生一個人工智慧研究、應用開發與教學環境。安圖斯科技也在大專院校推廣人工智慧運算平台，擴大校園內人工智慧教育發展。

安圖斯科技總經理李占傑表示，此次合作是將人工智慧運算平台導入校園的第一步，並計劃與輔仁大學合作成立安圖斯實驗室，在校內打造鏈結產業趨勢的學習環境。

輔仁大學理工學院院長王元凱說，透過與安圖斯公司合作，除了可以更新先進的繪圖處理器（GPU）設備外，也有最新的資源管理軟體可提供多位老師學生、多門課程、多個研究群同時進行使用，足以擴大輔仁大學理工學院的AI研究教學規模。（編輯：張均懋）1110815

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