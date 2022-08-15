屏東發表越南語桌遊繪本 列學校多元教材

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屏東縣政府15日發表由新住民語文教學老師和國際家庭成員共同發想製作的越南語桌遊繪本，將發送至屏東有開設越南語文的學校，作為多元文化教材。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月15日

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東縣政府今天發表由新住民語文教學老師和國際家庭成員共同發想製作的越南語桌遊繪本，將發送至屏東有開設越南語文的學校作為教材，讓更多學生更認識越南，提升競爭力。

今天在屏東縣政府舉行越南語桌遊繪本發表會，由屏東縣長潘孟安、立委周春米及新住民一起開箱，現場邀請大明國小新二代學生展現越南兒童歌謠學習成果。

潘孟安會中表示，桌遊繪本透過遊戲與生活化的情境設計，學習越南人文地景和食衣住行育樂的字彙和語句，也讓各個不同族群可以相互認識並了解文化特質。

潘孟安說，近年縣府團隊與NGO團體合作，落實母語教學，期望讓幼兒從小扎根，傳承語言及文化。3年多來共培養200名的新住民母語教師，進入校園成為12年國教課綱的補充課程。

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縣府表示，12年國教課綱增加新住民語文課程，列為小學必選課程，修習新住民語學生以越南語最多，佔將近6成。縣府期盼在尊重多元族群及基礎課綱教學之餘，透過越南語桌遊及繪本作為多元文化教學教材，激發學習動機，讓孩子學會尊重、包容和接納不同文化。

屏東縣政府教育處指出，新住民透過參加教學培訓，進入校園授課成為新住民語文授課老師，更能參與公共事務，分享來自各母國的多元文化，共同成就在地的精彩，讓屏東不只是故鄉，更是品牌與力量的展現。（編輯：郭諭儒）1110815