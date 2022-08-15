雪隧機房排水孔堵塞成水幕 高公局5分鐘清除

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國道5號雪山隧道40號機房15日上午突然流出大量水源，從上層流到下層形成水幕，高速公路局表示，因上層排水孔堵塞，造成水流從更換設備預留孔流到下層，5分鐘就清理完畢。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月15日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭15日電）國道5號雪山隧道40號機房今天上午突然流出大量水源，從上層流到下層形成水幕。高公局說，排水孔堵塞，使得水流從更換設備預留孔流到下層，5分鐘就清理完畢，行車安全無虞。

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高速公路局北區養護工程分局頭城工務段長鄭承鴻晚間向中央社記者表示，國道5號24.5公里處的40號機房有上、下共2層，機房周邊都設有切溝，引導水流從排水孔流出，因上層排水孔堵塞，造成水流從更換設備的預留孔流到下層，上午9時許發現後，立即請廠商前往處理，僅花5分鐘就將紙屑等雜物清除，水流也很快排出。

鄭承鴻說，之前排水孔偶有發生堵塞但不嚴重，這次是偶發事件，未來會加強巡查密度，確保排水順暢，避免類似事件再度發生，此外，由於下層並未安裝任何設備，因此沒有任何設備受損，這次滲水也與機房結構或行車安全無關，請民眾安心。（編輯：方沛清）1110815