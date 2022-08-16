客家小炒爭霸賽得獎公布 胖匠守作料理奪冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北16日電）客委會今天表示，經激烈競爭，評審團選出「2022客家小炒全國爭霸賽」決賽冠軍為「胖匠守作料理」、亞軍「銘師父餐廳」、季軍「大楊梅鵝莊」及殿軍「家味香客家廚房」獲得。

為推廣客家美食及協助帶動客庄社區經濟，客家委員會舉辦「2022客家小炒全國爭霸賽」，先由全台北、中、南、東地區初賽，決賽評審團更由國際名廚江振誠、司宛春、型男主廚邱寶郎、米其林星級主廚陳永華及何順凱共同評審。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

客委會主委楊長鎮表示，舉辦客家美食競賽，除讓民眾了解客家飲食的文化及在地料理結合的美味，也透過全國性商業電視台轉播提升店家知名度，達到振興客庄餐廳業者及提升客庄社區經濟的政策目的。

楊長鎮說，未來也期盼全台的廚師與餐廳運用客家味道創造現代食物，將客家傳統食材融入現代料理，讓客家味道進入常民生活，展現客家飲食新生命力及文化包容性。（編輯：張芷瑄）1110816