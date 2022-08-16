7-11推智能美食街 搶攻現做熱食數位化商機

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統一超商「智FUN機」服務機台已突破1500台，頗受封閉型科技廠辦青睞，如今現做熱便當服務首度串聯外送平台foodomo，目標打造「智能美食街」，搶攻現做熱食數位化商機。（統一超商提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月16日

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（中央社記者曾智怡台北16日）統一超商積極布局科技零售，「智FUN機」服務機台已突破1500台，頗受封閉型科技廠辦青睞。統一超商今天表示，現做熱便當服務首度串聯外送平台foodomo，可預定餐點，目標打造「智能美食街」，搶攻現做熱食數位化商機。

統一集團董事長羅智先日前表示，零售業沒有飽和問題，是為了社會服務而存在，展演方式要跟時代接軌，持續探討下一個階段的營運模式，可以說是「每天在轉型」。

統一超商今天發布新聞稿表示，自2018年起發表未來商店X-STORE，同年更推出一坪大、迷你超商「智FUN機」，陸續引進4℃、18℃、CITY CAFE、現做熱便當等4種智能販賣機型，並依商圈需求組合變化，服務機台數突破1500台。

統一超商指出，去年於封閉型的科技廠辦設置「智FUN機」開賣現做熱便當，透過觸控式螢幕即可完成點餐、結帳、取餐，滿足科技廠區用餐時快速取餐等需求，每天限量上百份現做熱便當，最快半小時內完銷。

如今「智FUN機」首度整合外送平台foodomo，架構智能美食街服務，於甫開幕的7-ELEVEN總部門市亮相。

統一超商表示，消費者可透過foodomo APP預定指定現做餐點、就近「智FUN機」取餐；來不及預定也能到「智FUN機」購買限量現貨，銷售時段與商品選擇更從午餐的現做熱便當，延伸至下午茶的炸物小點。（編輯：楊蘭軒）1110816