蘇花安最新路線曝光 估112年底送環評

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（中央社記者余曉涵台北17日電）蘇花公路安全提升計畫最新路線曝光，根據公路總局最新規劃，相關路段有部分進行更改，包含改為高架路段、增設匝道等，目前規劃在民國112年底提交環評說明書給環保署審查。

蘇花公路改善路段（蘇花改）109年全線通車後，仍有部分路段必須行駛台9丁舊蘇花公路，因此提出「蘇花安」計畫，希望改善沿線3處未改善路段，包括宜蘭東澳至南澳段、花蓮和平至和中段及和仁至崇德段。

公路總局表示，行政院已經原則同意蘇花安的可行性研究，目前正在進行綜合規劃，計畫路段長度包含東澳到南澳路段9.3km、和平到和中路段1.8km、和仁到崇德路段14.3km，總計25.4公里。

公路總局指出，東澳-南澳路段參酌地方建議，將在宜56線設置北入及南出匝道提供南澳及朝陽聚落民眾使用；於南澳南溪路堤設置北出及南入匝道銜接台9丁線，提供金洋、武塔及金岳等聚落進出。

和平-和中路段部分，公路總局說，由於原建議的海側路廊方案在歷次審查會議遭和平港及台泥公司等利害關係人強烈反對，加上去年底環評公開會議的地方民眾也不支持，因此檢討後將以局部高架案規劃，迴避和平港區範圍。

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公路總局指出，和仁-崇德路段為避免道路沿線落石問題，並維持道路設計速率，經評估檢討後，仍維持以長隧道方案辦理，其隧道北洞口位置調整於太魯閣國家公園範圍內，依規定須辦理為期4季的環境影響評估相關調查評估作業。

公路總局強調，蘇花安為串聯銜接蘇花改，其設計規模及標準皆需延續先前可行性研究成果，並與蘇花改一致，設計速率原則採每小時70公里，計畫總經費約新台幣700億元，預計112年底前可將環評說明書提送環保署審查，後續積極報行政院爭取經費，屆時計畫所需工期可較為明朗。（編輯：方沛清）1110817