老翁悶死腦麻女兒將服刑 民團連署陳情盼總統特赦

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（中央社記者范正祥台北18日電）79歲老翁不忍腦性麻痺女兒受苦，將女兒悶死，自己尋短獲救，此案日前經三審定讞判刑2年6月，即將入獄服刑。腦麻團體今天連署陳情，盼總統蔡英文特赦免去執行陳翁入獄的刑罰。

陳姓老翁照顧先天性腦性麻痺女兒近50年，2020年某日晚間，女兒牙齒疼痛，徹夜哀號、呻吟，服藥後仍無效。陳男不忍女兒活得很痛苦，想替她結束苦難一生，將女兒悶死後，自己企圖輕生同死送醫獲救；案經法院以陳男作案當時神智清楚為由，並於最高法院駁回上訴後，判刑2年6月，並不得緩刑定讞，需入獄服刑。

法官於判決書中提及，審理過程中，感受到本案發生的特殊情景，以及老翁、家人背後無法言喻的痛苦與艱辛。判決也指出，法官職司審判，仍應本於職責，嚴守法律規定，老翁所為既然剝奪女兒生存的權利，仍應受到國家刑罰，法官已盡力審酌案件各項情節，在法律所能允許的範圍內，從輕宣告被告最低刑度的刑期。

另外，法官提醒執行時，應一併注意老翁是否有因高齡或身體狀況不適宜執行的情形；如果老翁不符合監獄行刑法所定拒絕收監的要件，享有赦免裁量權限的總統，也宜考慮發布特赦令，以適當緩合本案徒刑宣告與刑罰執行所生苛酷的情形。

對此人倫悲劇，國民黨立委陳以信與腦麻團體今天於立法院共同召開記者會，呼籲正視腦麻患者家庭照護困境，並公布了「呈請總統特赦年邁之重度腦性麻痺照顧者陳姓老翁案」連署，盼蔡總統發布特赦令，免去執行陳姓老翁入獄的刑罰。

呈請總統特赦陳姓老翁案的連署，由陳以信的國會助理黃筱智領銜發起，連署進行至今2天已有10餘個腦麻團體和上千名關心此議題的民眾連署。

目前已參與連署的國內腦麻團體，包括腦性麻痺基金會、磐石社會福利基金會、屏東縣腦性麻痺協會、高雄市腦性麻痺協會、台南市腦性麻痺協會、嘉義市腦性麻痺協會、台中市腦性麻痺協會、新竹市腦性麻痺協會、桃園市腦性麻痺協會、中華民國腦性麻痺協會、台北市腦性麻痺暨重症兒童家長互助協會。

黃筱智本身是腦麻患者，不畏身體限制獨立完成大學與碩士學習，畢業後擔任國會助理。她今天出席記者會表示，深刻體會腦麻患者家屬照護的困難，對於陳姓老翁人倫悲劇案件，感到悲從中來，也呼籲針對現有政策進行盤點，務必使社會安全網及長照政策能夠照顧到各階層有需要的民眾，避免悲劇再發生。（編輯：蘇志宗）1110818