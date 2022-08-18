女子罹長新冠嚴重失眠 接受高壓氧治療獲改善

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）林女和許女都是長新冠患者，林女解隔後睡眠時間從7小時延長成10小時，許女則嚴重失眠，2人前往彰化醫院就醫，醫院安排高壓氧治療後，林女疲倦感降低，許女失眠狀況也改善。

衛福部彰化醫院今天發布新聞稿指出，39歲林女確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後康復，不過疲倦感一直未消失，以前每天睡7小時，康復後要睡10小時才能爬起床，運動時體力也變差；另一名確診後康復的42歲許女，則是嚴重失眠。

彰化醫院胸腔內科醫師張子晏指出，林女和許女來到彰化醫院的COVID-19整合門診求診，醫師評估她們為長新冠患者，安排5次高壓氧治療後，林女疲倦感大為降低，肺部交換氣體能力恢復不少，許女失眠情形也大幅改善。

張子晏說，高壓氧治療長新冠的機轉仍不明確，不過高壓氧可促進組織修補，對於COVID-19病毒造成身體的慢性發炎應該有功效，從已有治療案例來看，部分患者效果明顯，不過因樣本數還不夠多，難以說明有效與無效比例。

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張子晏指出，長新冠又稱為慢性新冠、新冠肺炎綜合症候群，根據世界衛生組織定義，確診者在染疫後3個月內，發生倦怠、易喘等不適症狀，且持續超過2個月，無法用其他診斷排除者，都統稱為「長新冠」。

張子晏表示，長新冠症狀大多以疲倦、易喘、睡眠障礙、注意力無法集中等情況最多，建議患者可以到醫院設立的整合門診看診，進行跨科別評估，找出最好治療方式。（編輯：陳仁華）1110818