靖娟：幼兒教室亂象叢生引安全疑慮 籲徹查

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）幼兒教室攸關幼兒安全，靖娟基金會近日走訪六都25間幼兒教室，發現近8成無完整消防設備，且有教室設立在14樓、違反法規，籲政府儘速稽查相關業者、修法保障幼兒安全。

幼兒教室是指在固定場域招收未滿6歲孩童，提供其活動、才藝或學習的教室，依「短期補習班設立及管理準則」規定，招生未滿6歲幼兒的補習班須設立於4樓以下，而依「建築法」規定，建築物應依核定使用類組使用，如須設立補習班，就須將建築用途變更為「補習班」。

不過，靖娟基金會今天召開記者會，執行長林月琴於會中指出，靖娟實際走訪六都25間幼兒教室，發現近8成教室環境中無滅火器、緊急照明設備等設備，且更有業者將教室設立於14樓的高樓層。

此外，隨機查詢多間幼兒教室，也有許多建築用途登記為「住家」、「防空避難室」，不僅內部空間狹小，有的僅一條逃生通道。

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根據靖娟基金會的家長問卷，有67%家長每週會安排2至3次課程，以民國110年2至6歲的幼童數推估，課程商機每年達2億以上，顯示家長對於幼兒課程的高需求。

林月琴呼籲，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩且幼兒也可施打疫苗的狀況下，有許多家長會幫幼兒安排活動，呼籲政府應重視6歲以下幼兒的學習安全，盡速清查、輔導這些教室立案補習班，也提醒家長們挑選課程時多觀察環境，深入了解教室是否合法，別花了大錢卻讓孩子身處風險。（編輯：管中維）1110818