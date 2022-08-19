最老綠建築 40歲台電大樓年省電近200萬度

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台電將需全天候使用空調冷卻的資料計算中心打造為「綠色機房」，採用密閉機櫃式空調，提高空調效率，讓機房耗電量下降近50%。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年8月19日

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（中央社記者曾智怡台北19日）台電今天表示，總部台電大樓是全國第一棟超過100公尺高的指標建築，40年過去，透過更新空調系統、打造綠色機房及水資源再利用系統「返老還童」，現在一年還可節電近200萬度、節水近4000公噸，獲美國綠建築認證LEED白金級最高認證。

台電透過新聞稿表示，經統計，台電大樓以機房用電、空調用電及辦公室照明和插座用電為大宗，其中又以空調用電占比約30%最高。

因此，台電2017年結合工研院磁浮離心冰水主機技術，翻新為智慧變頻空調系統，利用電磁效應，以磁浮軸承取代傳統接觸式軸承，減少因齒輪接觸摩擦造成的壓縮機動力傳遞損失，一年可節電90萬度。

針對用電超過20%的資料計算中心，台電將需全天候使用空調冷卻的資料計算中心打造為「綠色機房」，採用密閉機櫃式空調，就像把機器裝入一個個的大型冰箱，提高空調效率，讓機房耗電量下降近50%，相較2016年，一年再節電近70萬度。

台電大樓於2018年獲美國綠建築認證LEED既有建築改造最高等級的白金級認證，在獲得認證後，這棟老建築仍持續挑戰自己節能無極限，如去年首度啟用空調箱自動化系統，讓大樓空調系統整體智慧節能再進化。

台電秘書處電機工程專員邱泳棠表示，以往空調溫度調控常需人工處理，因此他與同事從2020年著手規劃自動化系統，透過各辦公室感測器收集並回傳溫度、濕度及二氧化碳等參數，系統彙整和分析數據後，便能自動調控空調箱風門、冰水閥及變頻器等設備，使空調系統一年可再節電30萬度。

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此外，台電收集大樓雨水及空調系統冷凝水，以循環創新思維設計「智慧化水資源貯留再利用系統」，以全自動化方式將回收水供應大樓花圃澆灌及沖廁使用。

台電已落實相關節水措施多年，除全面改裝省水馬桶，節省30%沖廁用水外，今年更首度啟用廚房蔬菜清洗水回收功能，進一步提升水資源利用率，使大樓一年節水量近4000公噸，2018年至今更累計供應超過1萬5000公噸回收水，相當於可供應6公升省水馬桶沖廁252萬次。（編輯：蘇龍麒）1110819