世界步道影展首站在台灣 9/4、10/2、11/6登場

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）台灣千里步道協會副執行長徐銘謙今天表示，世界步道影展巡迴首站將在台灣舉行，未來連續3個月的第一個星期日，將在新北市政府市府大樓507會議室播放國內外步道影片，日期分別為9月4日、10月2日、11月6日。

徐銘謙並說，9月4日上午第一場將加碼映後座談活動會，邀請資深電影人小野、亞洲步道大會主視覺設計師蕭青陽與千里步道協會執行長周聖心對話與談，提醒民眾，每場次在2週前上網報名，可免費觀影，每場開放200個觀影席次。

她說，台灣千里步道協會爭取到第4屆亞洲步道大會的主辦權，12月1日至5日將先後在劍潭青年活動中心及數條步道舉辦靜態、戶外活動，以上「世界步道影展在台灣活動」將在大會展開前播出、暖場。

有關播映影片的內容，徐銘謙指出，影展總共網羅7部步道影片，來自台灣、由導演蕭青陽拍攝的「淡蘭古道」也在其中。

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影展同時包含台灣千里步道協會以步道為主題進行的在地選片，包括由法籍導演尚若白拍攝三屆榮譽步道師的完整版、公共電視我們的島的步道特輯、步道社群與歷史單元、看見亞太單元、樟之細路、淡蘭百年山徑與台北大縱走等精彩影片。以上兩部分將在9月4日、10月2日播出。

至於11月6日的影片部分，徐銘謙說，今年9月將在希臘Skiathos舉辦的第八屆世界步道大會，目前也正在徵選第二屆影展作品，各國提交影片多達60部，獲選影片將在台灣播映。（編輯：屈享平）1110822