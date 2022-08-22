國衛院長庚宏碁開發AI偵測冠心病 112年臨床試驗

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（中央社實習記者郭姸妤、記者陳婕翎台北22日電）部分冠心病患不易透過心電圖篩檢與臨床診斷，為提早發現這類患者，國衛院攜手長庚體系及宏碁公司共同開發「冠狀動脈阻塞智慧偵測系統」，預計明年臨床試驗。

國衛院、長庚、宏碁今天上午在張榮發基金會國際會議中心共同發表「肥胖症智慧預測系統」期中成果，鑑於冠狀動脈阻塞嚴重時造成心肌梗塞，甚至猝死，這套系統有助於提早篩檢出心電圖與臨床診斷看似正常的冠心病患，也提醒醫師注意容易被忽略的細節。

為降低肥胖對健康影響，國衛院、長庚、宏碁三強聯手，109年1月1日正式啟動，整合國人疾病多重體學資料庫，建置整合性智慧預測系統，已建立5項疾病預測系統，以加強診斷並促進國人健康。

三方藉由包括基因體、代謝體、轉錄體、腸道菌相、臨床資料，以長期追蹤國人健康的多體學資料，並導入人工智慧（AI）大數據分析，開發多項代謝疾病的智慧預測系統，建構整合性醫療支援平台，提出個人化的精準醫療建議。

國衛院提供多體學分析技術，基隆長庚醫院長期社區醫學負負責收案及門診住院病人追蹤資料，導入宏碁集團人工智慧（AI）運算分析平台，共同達成4Ps目標，包含Patent（全球專利）、Product（商品開發）、Paper（國際論文）、Practice（臨床實踐）。

國家衛生研究院院長梁賡義致詞表示，肥胖會引發代謝相關疾病，影響層面廣泛，此計畫提出目的是希望在疾病發生前能有效預防以減少疾病帶來衝擊，也想透過計畫節省國人醫療支出，同時提升醫學產業發展。

國衛院說，目前完成的5項智慧偵測系統，包含無症狀心臟衰竭、糖尿病周邊動脈阻塞、糖尿病等，將延續計畫落實在臨床應用。（編輯：陳清芳）1110822