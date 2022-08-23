國內最新疫情趨勢 指揮中心下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）本土COVID-19疫情連續11週下降後首次回升，也是疫情升溫警訊，疫情最新走向受關注，中央流行疫情指揮中心今天下午2時記者會說明最新疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，昨天新增1萬6669例本土個案，較上週同期略增7%，另增加1名兒童死亡個案，為1歲女童，未接種疫苗，無慢性病史，曾現疑似感冒症狀，發病4天在家中猝死，被家人緊急送醫搶救不治，院內PCR確診。

據指揮中心分析，國內自今年第21週以來，已連續11週確診數下降，2週前來到最低點、單週確診數僅14萬8479例，但上週確診數首見攀升，共15萬2773例、增2.9%，是疫情升溫警訊，此後疫情可能漸漸往上。

教育部昨天公布新學期防疫停課新規定，9月12日起，班級適用停課新制，確診及快篩陽性個案實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課，確診者同班師生快篩陰性即可上課，但部分家長及學生團體對新制仍有疑慮，相關議題將是今天記者會焦點之一。

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疫苗採購合約封存30年的依據爭議不斷，指揮中心首度公開疫苗採購金額，平均1劑花新台幣765元，強調「密」件只是公文保存形式，合約保密期限到就會公開，並沒有保密30年的問題，籲選舉不要干擾防疫，但疫苗價格保密相關議題仍是記者會關注議題。

根據指揮中心統計，今年1月至8月21日，本土輕症、無症狀個案累計498萬530例、占99.54%，中症累計1萬2791例、占0.26%，重症累計1萬228例、占0.2%，其中死亡累計8803人。（編輯：陳政偉）1110823