塑造台灣為樂齡旅遊目的地 搶攻每年400億商機

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（中央社記者余曉涵台北24日電）觀光局估計樂齡旅遊每年約400億元的產值，因此觀光局積極推動相關樂齡旅遊，包含補助團費、無障礙的硬體設施等，希望對國際觀光客也形塑台灣成為樂齡旅遊目的地。

交通部觀光局今天舉辦接軌國際樂齡新藍海論壇暨研討會，邀請智榮基金會董事長施振榮、奧沃市場趨勢顧問創辦人林宛瑩、慕舍酒店執行董事王劭仁、白鷺鷥文教基金會榮譽董事長陳郁秀進行專題演講。

論壇中也針對「如何打造樂齡旅遊產品品牌」、「創新樂齡旅遊產品與創新行銷模式」及「台灣如何吸引國際樂齡觀光客」等3大主軸進行分組研討。

施振榮、林宛瑩以「創造樂齡品牌經營關鍵」為題主講，提出「銀光經濟：多元共創」的概念，擬透過跨領域的資源共享與共創價值，創造「彩虹微笑曲線」，從預見趨勢到推動產業、轉變的跨領域團隊。

王劭仁主講「樂齡遊程創新與行銷」，以其專業經理人經歷、創辦榮獲米林指南肯定的慕舍酒店經驗，分享如何透過創意x創新x創業的三創思維，與行銷手法打造樂齡旅遊。

陳郁秀主講「臺灣吸引國際樂齡觀光客三大理念」，她認為，台灣吸引國際樂齡觀光客，必須以在地文化的內涵，營造樂齡品牌特色，才能進一步走上國際舞臺。

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觀光局副局長林信任說，觀光局從2015年起就開始推動樂齡旅遊，包還無障礙硬體建設、樂齡旅遊補貼等，希望對國際旅客將台灣形塑為樂齡旅遊的目的地外，也要搶攻每年400億元的樂齡旅遊商機。

林信任指出，觀光局今年以「凰金時光」的樂齡觀光品牌新形象，精選適合推廣樂齡主題旅遊觀光元素，包含生態、文化、樂活等3大主題，並加值「國際魅力景區」，持續精進優化及整合行銷。（編輯：陳清芳）1110824