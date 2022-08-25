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農委會衛福部組團隊 偵測人畜共通傳染病

2022/8/25 19:05
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（中央社記者楊淑閔台北25日電）農委會防檢局今天表示，為早期偵測國內外重要人畜共通傳染病風險，與衛福部疾管署、農委會畜衛所組成「人畜共通傳染病跨部會風險評估團隊」，並將持續監測H5亞型禽流感病毒。

防檢局發布新聞，上述團隊指出，為建立合作機制，於去年12月起，三單位即著手以國內自去年秋冬起爆發的新型H5N2亞型（2.3.4.4b分支）高病原性禽流感疫情為例，評估出現國內人類病例、具持續人傳人的可能性及對公共衛生衝擊。

團隊並說，評估結果顯示，新型H5N2亞型（2.3.4.4b分支）高病原性禽流感病毒綜合風險為「低」；同為2.3.4.4b分支且曾分別於中國大陸及俄羅斯出現人類感染病例的H5N6及H5N8亞型高病原性禽流感病毒，綜合風險則均為「中」。

團隊表示，有鑑於H5（2.3.4.4b分支）亞型禽流感病毒在禽鳥傳播範圍可能逐漸擴大，建議應持續加強宣導及進行禽流感病毒監測，高暴露風險人員建議定期接種季節性流感疫苗。

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團隊說明，新興傳染病的防治為當前全球重視議題，而近70%新興傳染病為人畜共通，需同時考慮並照顧動物及人類的健康風險，才得以免於威脅，因此農委會與衛福部於110到113年共同提出「精進防疫一體傳染病智慧防治技術」科技研究計畫。

其中，疾管署的「建立人畜共通傳染病風險評估」計畫著重於強化農衛交流合作機制，並由團隊發展風險評估作業流程、跨領域資訊整合機制，期望及早偵測風險及提供決策所需重要參數，以強化人畜共通傳染病應變機制，降低跨物種傳播對健康、經濟及社會的衝擊。（編輯：管中維）1110825

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