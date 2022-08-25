約7000境外生已抵台 擬增開小港為入境機場

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（中央社記者陳至中台北25日電）教育部啟動境外生專案入境，截至8月24日統計，已有約7000人抵達台灣。考量各校人力，教育部派專責人員在機場協助，也考慮加開高雄小港機場作為入境機場。

大專校院暑假即將結束，新學年度預計於9月中旬開始，境外生陸續抵達台灣，按照COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規範，完成居家檢疫3天和自主防疫4天後，即可展開在台的學習生活。

根據教育部今天晚間提供給中央社的統計數據，境外學位生名冊核准入境（7月19日到8月24日）人數為6916人（含中小學生），已入境2995人。

非學位生名冊核准入境（2月13日到8月24日）人數為5790人，已入境3913人。以上統計都不含8月24日下午5時後入境人數。

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過去教育部曾要求各大專派人到機場接機，部分學校離桃園機場較遠，且有些國外航班是在半夜或凌晨抵台，讓學校人員吃不消。教育部於去年（民國110年）起，就改派專責人員到機場，協助境外生填寫資料、通關、搭乘防疫計程車等，學校人員仍須線上掌握及回報學生狀況，但工作量已大幅減少。

教育部也提到，近期將邀集南部學校商議，如果能調出人力到高雄小港機場接機，便考慮增開小港機場作為境外生入境機場。（編輯：陳仁華）1110825